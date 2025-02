ABŞ-nin neftlə bağlı çağırışına Rusiyadan sərt etiraz

ABŞ-nin OPEC-i neft qiymətlərini aşağı salmaq barədə çağırışı qəbuledilməzdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın baş nazirinin müavini Aleksandr Novak belə açıqlama verib. Novak Rusiya da daxil olmaqla bəzi neft istehsalçılarından ibarət OPEC+ toplantısı çərçivəsində Rusiyanın dövlət kanalı “Rossiya-24”ə açıqlamalar verib. Novak bildirib ki, 2023-cü əldə edilmiş razılaşmaya əsasən hasilat tədricən azaldılacaq. ABŞ-dəki yeni administrasiyanın neft bazarlarında yeni çətinliklər yaratdığını deyən Novakın sözlərinə görə, Vaşinqton OPEC-i neft qiymətlərini rəqabətli olmayan şəkildə aşağı salmağa və bazar payını artırmağa çağırıb.

OPEC+ üzvlərinin birlik çərçivəsində əldə olunan razılaşmalara tam sadiq olduqlarını vurğulayan Novak, qlobal neft bazarının fəaliyyətinə hər hansı süni və ədalətsiz müdaxilə cəhdlərinin qəbuledilməz olduğunu ifadə edib.

