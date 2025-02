Avtomobildə siqaret çəkənlər cərimələnə bilər? - AÇIQLAMA

Türkiyədə avtomobil sürərkən siqaret çəkmək 2013-cü ildən qadağan edilib. Bu qadağa həm taksi və digər ictimai nəqliyyat vasitələrinin sürücü və sərnişinlərinə, həm də şəxsi avtomobillərin sürücülərinə şamil edilir. Çünki avtomobildə siqaret çəkmək xüsusilə sürücünün diqqətini yayındırır və bir çox hallarda qəzaya səbəb olur. Siqaretin tüstüsü içəridə olan insanların, eləcə də sürücünün aydın görməsinə mane olur. Bu isə piyada keçidlərini və yol nişanlarını görməyi çətinləşdirir.

Bəs Azərbaycanda belə bir qadağaya ehtiyac var?

Bu barədə nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda yalnız taksi və avtobus sürücülərinə sükan arxasında siqaretdən istifadə etmək qadağandır:

“Bu, “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” qanunla tənzimlənir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində də bu barədə cərimə nəzərdə tutulur ki, avtobus və yaxud taksi sürücüsü maşında müştəri olduğu halda siqaretdən istifadə etməməlidir. Digər hallarda heç bir qadağa və cərimə yoxdur”.

Ekspert qeyd edib ki, tüstünün hər hansı bir görüntünü məhdudlaşdırılması elmi cəhətdən sübut olunmalıdır:

“Çünki hər bir qadağanın elmi əsası olmalıdır. Türkiyədə belə bir qanun qəbul ediblər. Amma Azərbaycanda belə bir təşəbbüs yoxdur. Düşünürəm ki, indiki halda heç bir bunun əhəmiyyəti də yoxdur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

