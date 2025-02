“Fənərbaxça” Avropa nəhənglərinin istədiyi futbolçunu alır

Mövsümün fasiləsində 4 transfer həyata keçirən “Fənərbaxça” yeni futbolçu üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə klubu istedadlı futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Məlumata görə, “Fənərbaxça” “Slaviya Praqa”nın istedadlı futbolçusu El Hadji Malik Diufu heyətə qatmaq üçün hərəkətə keçib. Futbolçu 3 nəfərlik müdafiə sistemdə sol cinah müdafiəçisi mövqeyində oynaya bilir. Seneqallı ulduz bu mövsüm 30 matçda 6 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə diqqət çəkib. Diufun xidmətində Avropanın nəhəng klubları da maraqlıdır. Futbolçunun transfer dəyərinin 15 milyon avro olduğu deyilir. “Fənərbaxça” futbolçunu birdəfəlik almaq hüququ ilə icarəyə götürmək istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.