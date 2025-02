Türkiyənin "Qalatasaray" klubu İngiltərə Premyer Liqa təmsilçisi "Vulverhempton"un futbolçusu Mario Lemina ilə danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul kollektivinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qabonlu müdafiəçi 2023-cü ildən "Vulverhempton"un şərəfini qoruyur. O, 2019/2020 mövsümündə icarə əsasında "Qalatasaray"da çıxış edib.

