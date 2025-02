"Beşiktaş" klubu "Latsio"nun ulduz futbolçusu Luka Pelleqrini üçün təklif göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında ilkin razılıq əldə olunsa da keçid mövsümün sonunda baş tutacaq. Tərəflər 20 milyon avroya razılıq əldə ediblər

Qeyd edək ki, hazırda "Yuventus"da icarə əsasında çıxış edən futbolçu bu mövsüm 21 matçda üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

