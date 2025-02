Yardım karvanı Qəzza sərhədində düzülüb

Dağıntıları çıxarmaq üçün istifadə ediləcək ağır texnika və konteyner evləri ilə dolu yük maşınları Qəzzaya girmək üçün Rəfah sərhəd keçidində Misir tərəfində gözlədilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, qruplar Qəzzaya girmək üçün icazə gözləyir. Misirin "Əl-Qahirə əl-İxbariyyə" televiziyasının xəbərinə görə, yük maşınlarının Qəzzaya nə vaxt keçəcəyi ilə bağlı məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, HƏMAS İsrailin qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasına əməl etmədiyini bəyan edib. Bildirilib ki, İsrail ölkədə didərgin düşmüş fələstinlilərin Qəzzə zolağının şimalına qayıtmasının gecikdirilməsi, Qəzza zolağındakı fələstinlilərin hava hücumları və atəşlə hədəf alınması, sığınacaq materiallarının Qəzzaya daxil olmasına icazə verilməməsi, tibbi ləvazimat və dərmanların Qəzzaya gec daxil olmasına icazə verilməsi daxil olmaqla, dörd maddəni pozub.

