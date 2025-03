Azərbaycanın yeni JF-17 qırıcıları İrəvanda həyəcana səbəb oldu - VİDEO

Azərbaycanın Pakistandan aldığı qırıcı təyyarələr İrəvanın da həyəcanına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni mediası Pakistandan Azərbaycana JF-17 qırıcılarının ilk partiyasının gətirilməsi barədə həyəcanlı xəbərlər tirajlayır.

AzTV-də yayımlanan “Həftə” analitik informasiya proqramında Rövşən Məmmədov onların bu narahatlığını belə şərh edib: “Erməni mediası artıq neçə gündür ki, Pakistandan Azərbaycana məhz JF-17C qırıcılarının ilk partiyasının gətirilməsi barədə həyəcanlı məlumatlar tirajlayır. Qarşı tərəf onu da həyacanla xəbər verir ki, bu tip təyyarələr 8 fərqli tipli raket daşımaq gücündədir, müasir radar sistemlərinə və müdafiə sisteminə sahibdir. Bəli, yazılanlar həqiqətən də reallığı əks etdirir. Lakin həqiqət tam deyil. Belə ki, bu tip qırıcılar özlüyündə daha böyük imkanlara və daha güclü dağıdıcı qabiliyyətə malikdirlər. Bəs necə? Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, əgər Ermənistan Avropa Müşahidə Missiyası və Fransanın yardımları hesabına silahlar alaraq revanşist planlarını daha açıq ifadə etməyə başlayırsa, biz də boş oturmayacağıq. Necə ki, oturmuruq da... Odur ki, bu, hələ başlanğıcdır, Paşinyan.”

