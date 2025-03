Bakıda sürücülər dronla cərimələnir? - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan bir görüntüdə iddialara görə, bir sürücünün yol hərəkəti qaydasını pozması dron vasitəsilə qeydə alınıb.

Bəs ölkəmizdə dron ilə yol hərəkəti qaydalarına nəzarət etmək mümkündürmü?

Metbuat.az xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, nəqliyyat ekspertlərinin sözlərinə görə, hazırda qanunda belə vasitələrlə cərimələrin tətbiq olunması nəzərdə tutulmur. Əgər belə hal yaşanarsa sürücünün hüququ pozulmuş sayılır.

Rüfət Əmiraslanov deyir ki dünya təcrübəsində dron ilə avtomobillərə nəzarətin olmasının bir sıra müsbət tərəfləri var.

Məsələ ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirildi ki, hazırda ölkəmizdə dron ilə hansısa cərimələrin tətbiq edilməsi mövcud deyil.

Daha ətraflı videoda:

