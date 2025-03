Bakıda kişi dəm qazından boğulub.

Metbuat.azxəbər verir ki, Nəzərov Elçin Tarverdi oğlu yaşadığı Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, Nizami küçəsi, 31 ünvanında yerləşən evin hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla əlaqədar Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.