Ukrayna Moskvaya pilotsuz uçuş aparatı hücumları ilə müharibənin həllinə zərər verə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Kiyev müharibə prosesinin həlli istiqamətində yaranan tendensiyanı Moskvaya pilotsuz təyyarə hücumları ilə pozmağa cəhd edə bilər. Peskov həmçinin bildirib ki, ABŞ Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində Ukrayna tərəfi ilə başlayan danışıqlar barədə Rusiyanı məlumatlandıracaq.

Həmçinin, Suriyanın və bütün bölgənin sabitləşməsini istədiklərini deyən Peskovun sözlərinə görə, bölgədəki ölkələrdən birinin sabitliyinin pozulması bütövlükdə bölgə üçün zərərli nəticələr verə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.