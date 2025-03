Şəki rayonunda 26 yaşlı oğlan qəfil vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, dünən saat 12 radələrində 1999-cu il təvəllüdlü M.Şirinov yaşadığı Şəki şəhərindəki evdə qəflətən ölüb.

Yaxınları bildiriblər ki, əvvəllər (180-ci maddə üzrə) məhkum olunmuş M.Şirinovun halı anidən pisləşib və dünyasını dəyişib.

İlkin müayinə zamanı meyit üzərində zorakılıq əlaməti aşkar edilməyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

