Süni intelektin imkanlarından istifadə üçün qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır - Nazir

Qlobal səhiyyə son illər pandemiya, iqlim dəyişikliyi kimi amillərin təsiri ilə həm irəliləyişlər, həm də geriləmələr yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev XII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində "Böhran dövründə Qlobal Səhiyyə: Hazırlıq və Bərabərlikdə yeni üfüqlər" adlı panel sessiyada deyib.

“Pandemiya və epidemiyalar kimi qlobal səhiyyə böhranları dağıdıcı olsa da, müsbət dəyişikliklər üçün imkanlar yaradır. Bu böhranlar vaksinlər, müalicələr və tibbi texnologiyalarda təcili innovasiyalara təkan verir. Onlar həmçinin səhiyyə infrastrukturunun zəif tərəflərini müəyyənləşdirir, ölkələri islahatlar, daha dayanıqlı siyasətlər həyata keçirməyə və effektiv qərarların qəbulu üçün investisiyaları artırmağa sövq edir”, - deyə nazir qeyd edib.

Teymur Musayev çıxışında bildirib ki, səhiyyə sektorunun inkişafı texnoloji tərəqqi, məlumatların təhlili və fərdiləşdirilmiş tibbə keçidin formalaşması ilə müəyyən ediləcək: “Dünya səhiyyə işçiləri çatışmazlığı ilə üzləşdiyi bir zamanda bizə yeni köməkçi – süni intellekt qoşulur. Onun ən mühüm töhfələrindən biri xüsusilə ilkin səhiyyə sistemlərini gücləndirməklə, səhiyyə xidmətlərinə çıxışı genişləndirməkdir. Bu texnologiyaların tam inteqrasiyası məqsədilə süni intelektin praktiki imkanlarından səmərəli istifadə etmək üçün qanunvericilik bazasının hazırlanması zəruridir”.

Nazir vurğulayıb ki, gələcək səhiyyə siyasətində kibertəhlükələr və həssas tibbi məlumatlardan sui-istifadənin qarşısını almaq üçün onların təhlükəsizliyi, pasiyent hüquqları və süni intellektdən istifadənin tənzimlənməsi prioritet təşkil etməlidir: “Rəqəmsal alətlərin çox böyük faydaları olsa da, onlar insan amilini əvəz etməməli, tibb işçilərinə birbaşa xəstə baxışına daha çox vaxt sərf etməyə imkan verən dəstəkləyici vasitələr olmalıdır”.



