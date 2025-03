Əziyyətinin bəhrəsini alacaq 3 bürc - Çoxlu gəlir əldə edəcəklər

Bürcün bəzi əlamətləri üçün bu həftə maliyyə artımı, uğurlu sövdələşmələr və gəlirləri artırmaq imkanları gətirəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, pul gözlənilmədən gələ bilər və ya keçmiş səylərinizin nəticəsi ola bilər.

Buğa

Həftə gəlirli olacaq, xüsusən də uzun müddətdir ki, sövdələşməni bağlamaq, iş yerlərini dəyişmək və ya yeni layihəyə başlamaq niyyətindəsinizsə. Gözlənilməz gəlir mümkündür - bonuslar, mükafatlar və ya köhnə investisiyalardan qazanc. Böyük alışlar və uzunmüddətli investisiyalar üçün əlverişli zamandır. Bacarıqlarınıza arxayınsınızsa, risk etməkdən qorxmayın.

Əqrəb

Xüsusən də həftənin ikinci yarısında maliyyə şansları sizin tərəfinizdə olacaq. Ola bilsin ki, sizə sərfəli tərəfdaşlıq təklif olunacaq və ya yeni gəlir mənbəyi yaranacaq. Əsas odur ki, soyuqqanlı davranın və qərar verməkdə tələsməyin. Pul gözlənilməz bir mənbədən, məsələn, uzun müddət tanıdığınız insanlar vasitəsilə gələ bilər.

Oğlaq

Zəhmətiniz nəhayət öz bəhrəsini verməyə başlayacaq. Siz yüksəliş, artım və ya gələcəyinizə təsir edəcək gəlirli təklif ala bilərsiniz. Əgər maliyyə qərarları ilə bağlı tərəddüd edirsinizsə, indi irəli getmək vaxtıdır - həftə pul məsələlərində uğur vəd edir.

