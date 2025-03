Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva "Oxbridge Baku" Akademiyasında olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün "Instagram" hesabında paylaşım edib.

