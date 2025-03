Ölkədə ən çox hansı məhsul istehsal olunur?

“Ölkə ərazisinin əsas hissəsində arpa və buğda, yəni taxıl məhsulları əkilir. Hər il burada əkin sahələrinin təxminən 70 faizi, yəni 1 000 000 hektara yaxın ərazi arpa və buğda əkini üçün istifadə olunur. Bu məhsullar ölkə ərazisində ən çox əkilən və istehsal olunan məhsullardır”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında kənd təsərrüfatı üzrə ekspert, iqtisadçı Cəfər İbrahimli deyib. Onun sözlərinə görə, bu sahələrdə suvarma imkanları da mövcuddur:

“Arpa və buğdanın çox əkilməsinin səbəblərindən biri də dağ və dağətəyi ərazilərdə, xüsusən də dəmiyə adlanan sahələrdə payızlıq arpa əkilməsi üçün əlverişli şəraitin olmasıdır. Digər bitkilər su tələb etdiyi üçün bu ərazilərdə əkilməsi çətindir”.

Ekspert ikinci ən böyük bağçılıq sahəsindən də danışıb:

“Ölkənin maraq kəsb edən texniki bitkilərdən biri olan pambıq da respublikanın bəzi rayonlarında əkilir. İldə təxminən 14 rayon pambıq əkini ilə məşğul olunur və pambıq istehsalı ildə təxminən 300 000 ton təşkil edir. Bu pambığın bir hissəsi daxildə emal edilir, digər hissəsi isə xam pambıq olan mahıc şəklində xaricə ixrac olunur”.

C.İbrahimli qeyd edib ki, xüsusən cari ilin ilk üç ayında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı arasında ən çox yetişdirilən məhsul qapalı parnik sahələrində olan tərəvəzlərdir. Bu sahədə ən çox istehsal olunan məhsul isə pomidordur. Pomidor həm daxili bazara, həm də ixrac üçün yetişdirilir. Bu məhsul ölkənin məlum rayonlarında daha çox əkilir və becərilir.

