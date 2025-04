"Həzi Aslanov" əsas xəttə nə vaxt bərpa olunacaq?

“İl yarım ərzində “Həzi Aslanov” metrostansiyasının dalan yolunun əsaslı təmir və yenidənqurma işləri başa çatdırılacaq”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədrinin müşaviri Emil Əhmədov bildirib.

O qeyd edib ki, “Həzi Aslanov” stansiyası üzrə qatarların “Əhmədli” xəttinə bərpası isə təmir prosesindən sonra “Həzi Aslanov” stansiyasındakı işlərdən asılı olaraq elan olunacaq.

“Yeni metro stansiyalarının hansı ərazilərdə tikiləcəyi ilə bağlı isə hazırda dəqiqləşdirmə işləri gedir, eyni zamanda layihələr üzərində iş başlanılıb”, - deyə E.Əhmədov əlavə edib.

Məlumat üçün qeyd edək ki, hazırda təmir işləri ilə əlaqədar “Həzi Aslanov” stansiyasına getmək istəyən sərnişinlər “Əhmədli” stansiyasında vaqonlardan düşüb, digər xəttə keçid edirlər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

