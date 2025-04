Azərbaycan iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Pakistana səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş naziri Şahbaz Şərifin qəbulunda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə “X”də yazıb.

"Azərbaycan- Pakista tərəfdaşlığının ölkə liderləri tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətləri və iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi barədə fikirlərimizi bölüşdük”, - M.Cabbarov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.