Qarabağda toraq necə icarəyə götürülür?

Bəzi vətəndaşlar Qarabağ ərazisində torpaq sahələrini icarəyə götürərək müxtəlif məqsədlərlə istifadə etmək istəyirlər. Əslində, bu, həm bölgənin iqtisadi inkişafına töhfə verir, həm də əhalinin kənd təsərrüfatı və digər fəaliyyət sahələrində iştirakını artırır.

Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri, iqtisadçı ekspert Vüqar Oruc Metbuat.az-a açıqlamasında torpaq icarəsi prosesindən danışıb.

Ekspert bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 7 noyabr 2024-cü il tarixli fərmanına əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının icarəyə verilməsi ilə bağlı xüsusi hallar nəzərdə tutulur:

“Yəni investisiya müsabiqələri keçiriləcək və həmin müsabiqədə həm hüquqi şəxslər, həm də fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Beş hektardan az olmamaq şərti ilə torpaqlar hissələrə bölünür və müsabiqəyə çıxarılır. Həmin müsabiqələrdə investisiya layihələri təqdim olunur və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin birgə iştirakı ilə qiymətləndirmə aparılır. Bundan sonra uyğunluq dərəcəsi və faydalılıq əmsalı yüksək olan layihələr qəbul olunur, sahibləri isə torpaqları icarəyə götürmək imkanı qazanırlar. Bu torpaqlar örüş, otlaq və biçənək tipli kənd təsərrüfatı torpaqlarıdır və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sırf əkin fəaliyyəti və digər bu kimi kənd təsərrüfatı istiqamətində fəaliyyət üçün nəzərdə tutulub. Bundan əvvəl isə yenə də cənab Prezidentin fərmanına uyğun olaraq müxtəlif icra strukturlarına və nazirliklərə həmin ərazilərdə elektrik xətlərinin çəkilməsi, su ehtiyatlarının yaradılması, su xətlərinin çəkilməsi və torpaqların icarəyə verilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması istiqamətində addımların atılması tapşırılıb. Bu da kənd təsərrüfatının inkişafına verilmiş xüsusi dəstəkdir”.

V.Oruc qeyd edib ki, bu hüquqlardan istifadə etmək üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində elektron portal yaradılıb və bu elektron portaldan müəyyən olunmuş qaydalara uyğun olaraq həm hüquqi şəxslər, həm də fiziki şəxslər müraciət edərək icarəyə torpaq əldə etmək imkanına malikdirlər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

