İtkin düşən qızları evində gizlədən şəxsin kimliyi məlum oldu - FOTO

Bakının Sabunçu rayonunda itkin düşən qızları evində gizlədən, axtarışı aparılmasını bilə-bilə polisi məlumatlandırmayan taksi sürücüsünün kimliyi məlum olub.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu, Ramiz Rasim oğlu Umudovdur.

Polis tərəfindən saxlanılan Ramiz Umudovun barəsində araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, bu ilin aprelin 16-da saat 20:00 radələrində 2008-ci il təvəllüdlü Aygün Bəhram qızı Hüseynova və 2007-ci il təvəllüdlü Reyhan Elşən qızı Hüseynova evdən heç kimə xəbər vermədən çıxıb gediblər və geri qayıtmayıblar. Dayıqızı-bibiqızı olan yeniyetmələr aprelin 26-da Maştağada taksi sürücüsünün evindən tapılıblar.

Yetkinlik yaşına çatmayan qızları evində gizlədən, axtarışı aparılmasını bilə-bilə polisi məlumatlandırmayan taksi sürücüsü Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib.

Araşdırma Daxili İşlər Nazirliyinin nəzarətinə götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.