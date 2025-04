"ABŞ və Ukrayna yeraltı sərvətlərin istifadəsi ilə bağlı müqavilə bağlayıblar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp açıqlayıb. Tramp ümid edir ki, Kiyev müqavilənin şərtlərinə əməl edəcək. Lakin ABŞ hələ bu sazişin faydasını görməyib.

Qeyd edək ki, Ağ Ev hələ ki müqavilənin bağlanması barədə rəsmi açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.