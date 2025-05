ABŞ Dövlət Departamenti Culi Devisin Ukraynaya səfir təyin olunduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə departamentin rəsmi nümayəndəsi Temmi Brüs keçirdiyi brifinqdə bildirib. O deyib: “Prezident Donald Tramp və dövlət katibi Marko Rubio onun Kiyevdə işləməsinə qərar veriblər”.

