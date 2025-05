Ukrayna məsələsində vasitəçi dəyişir? - Kreml açıqladı

Rusiya Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı ABŞ ilə danışıqları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. Ukraynanın Rusiyadakı mülki ərazilərə pilotsuz təyyarələrlə hücumlarını davam etdirdiyini bildirən Peskov, Kiyev rəhbərliyinin müharibəni davam etdirmək istədiyini vurğulayıb. O, mətbuatda ABŞ-nin əvəzinə Braziliyanın Ukrayna məsələsində vasitəçilik edə biləcəyi ilə bağlı iddialara da münasibət bildirib. Peskovun sözlərinə görə, bu məsələ gündəmdə deyil və Rusiya ABŞ tərəfi ilə müzakirələri davam etdirir.

Rusiyanın əsas ixracı olan neftin ucuzlaşmasına münasibət bildirən Peskov bəyan edib ki, neft qiymətləri Rusiyanın milli maraqları ilə bağlı siyasətinə təsir edə biləcək amil ola bilməz.

