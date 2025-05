Əgər Rusiya yaxın günlərdə atəşkəslə bağlı çağırışımıza məhəl etməsə, Böyük Britaniya və ABŞ Ukraynaya hərbi yardımı dəfələrlə artıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Kiyevdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

"Hesab edirəm, Rusiya lideri hərbi güc nümayiş etdirmək əvəzinə bunu düşünsə, ölkəsi üçün daha faydalı olar".

