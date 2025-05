Böyük Britaniya yaxın həftələrdə Ukraynaya “Raven” hava hücumundan müdafiə sisteminin ən son versiyasını göndərəcək.



Metbuat.az "The Times" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Dəniz Piyadalarının polkovniki Olli Todd bildirib.



Onun sözlərinə görə, daha əvvəl “Raven” sistemlərindən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin iqamətgahının qorunması üçün istifadə edilib.

