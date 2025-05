Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya İstanbulda birbaşa danışıqları bərpa etməyi təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin bunu mətbuat konfransında bildirib.

"Biz Kiyevə heç bir ilkin şərt olmadan birbaşa danışıqları bərpa etməyi təklif edirik. Danışıqlara mayın 15-də İstanbulda başlamağı təklif edirik", - Rusiya lideri vurğulayıb.

