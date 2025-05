ChatGPT yeniləndi - Bu funksiyalar istifadəyə verildi

"OpenAI", məşhur süni intellekt əsaslı chatbotu olan "ChatGPT" üçün bir sıra yeniliklər təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni xüsusiyyətlər arasında PDF formatında hesabat ixracı, GitHub inteqrasiyası, eləcə də "GPT-4o" modelinə edilən təkmilləşdirmələr yer alır.

OpenAI-nin açıqlamasına görə, "ChatGPT" istifadəçiləri artıq dərin tədqiqat hesabatlarını PDF formatında ixrac edə bilərlər. Hazırlanan sənədlərə fotoşəkillər və cədvəllər avtomatik olaraq əlavə olunur. “PDF kimi saxla” düyməsi həm yeni yaradılan, həm də köhnə hesabatlar üçün aktivdir. Bu yenilik, xüsusilə araşdırma və sənədləşdirmə sahəsində çalışanlar üçün böyük rahatlıq təmin edir.

"GitHub" inteqrasiyası beta mərhələsindədir.

Keçən həftə "ChatGPT"yə əlavə edilən "GitHub" inteqrasiyası da diqqət mərkəzinə düşüb. Bu funksiya sayəsində "Plus", "Pro" və "Team" istifadəçiləri süni intellektə müəyyən kod anbarlarına çıxış icazəsi verə bilirlər. Bu isə ChatGPT-nin daha ətraflı analiz aparmasına və kod əsaslı tədqiqat hesabatları hazırlamasına imkan yaradır. Yeni xüsusiyyət hazırda beta sınaq mərhələsindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.