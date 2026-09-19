Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 64 min 300 ton duz istehsal edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,5 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə ölkədə 4 min 643 ton duz istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 35 % azdır.
Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında 22,3 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub
2025-ci ildə Azərbaycanda 85 min 389 ton duz istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % azdır.