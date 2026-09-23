ABŞ nümayəndəsinin israrı ilə BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə Ağ Ev rəhbəri Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff arasında arasında görüş keçirilib.
Metbuat.az IRIB-yə istiandən xəbər verir ki, görüşdə Hörmüz boğazının yenidən açılması müzakirə olunub.
"Uitkoffun bu görüşlə bağlı müraciətinin qəbul edilməsinə səbəb Hörmüz boğazının yenidən açılması üçün İranın şərtlərinin çatdırılması olub", - məlumatda vurğulanıb.
Bildirilib ki, bu görüşdə İranın qəti mövqeləri ABŞ nümayəndəsinə çatdırılıb:
"Dəniz mühasirəsinin dərhal ləğv edilməsi, İranın bloklanmış bütün aktivlərinin dərhal ödənilməsi və bütün müqavimət cəbhələrində müharibənin sona çatması İranın Hörmüz boğazının yenidən açılması üçün şərtləri sırasındadır".
Xatırladaq ki, Tramp Nyu-Yorkda ABŞ və İran rəsmilərinin görüşdüyünü, müzakirələrin üç saat davam etdiyini bildirib.