İnsanların maddi vəziyyəti həyatın müxtəlif dövrlərində dəyişə bilər. Bəzi insanlar gənc yaşlarında uğur qazansa da, bəzilərinin maddi yüksəlişi daha gec başlayır. Astrologiyada isə müəyyən bürclərin səbirli, planlı və məqsədyönlü xarakterinin onların sonrakı yaşlarda daha böyük qazanc əldə etməsinə şərait yaratdığı düşünülür.
Astroloji şərhlərə görə, bəzi bürclər 40 yaşdan sonra həm karyerada, həm də maliyyə məsələlərində daha uğurlu dövrə qədəm qoyurlar. Onların illər ərzində topladığı təcrübə və düzgün qərarlar maddi imkanlarının genişlənməsinə səbəb olur.
Metbuat.az 40 yaşdan sonra sərvət qazanan 3 bürcü təqdim edir:
Buğa
Buğa bürcü səbirli və zəhmətkeş xarakteri ilə seçilir. Onlar adətən sürətli qazancın arxasınca qaçmır, uzunmüddətli və sabit gəlirə üstünlük verirlər. Bu səbəbdən onların maddi yüksəlişi daha çox zaman tələb edə bilər. 40 yaşdan sonra topladıqları təcrübə və qurduqları əlaqələr Buğaların maliyyə baxımından daha rahat dövrə keçməsinə kömək edir.
Oğlaq
Oğlaqlar məqsədlərinə çatmaq üçün uzun müddət çalışmaqdan çəkinmirlər. Onlar gənc yaşlarında karyera qurmağa və möhkəm təməl yaratmağa üstünlük verirlər. Buna görə də maddi uğurları bir qədər gec görünə bilər. 40 yaşdan sonra isə illərlə göstərdikləri səylərin nəticəsini almağa başlayırlar.
Əqrəb
Əqrəblər riskləri düzgün qiymətləndirmələri və məqsədlərinə bağlı olmaları ilə tanınırlar. Onlar maddi məsələlərdə heç vaxt tələsməsələr də, fürsət gördükdə bundan yararlanmağa çalışırlar. Astroloji yanaşmalara görə, 40 yaşdan sonra Əqrəblərin maliyyə baxımından daha güclü mərhələyə keçməsi mümkündür.