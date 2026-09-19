21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-dan məlumat verilib.

Komandaya 25 oyunçu dəvət alıb.

Onların arasında Türkiyənin "Ərzurumspor" klubunda çıxış edən Nəriman Axundzadə də var.

U-21 sentyabrın 25-də evdə Çexiya, sentyabrın 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-da evdə Cəbəllütariqlə üz-üzə gələcək.

N

Adı / Soyadı

Klub

1

Sadiq Məmmədzadə

İmişli

2

Səlim Həşimov

Gəncəbasar

3

Xəyal Fərzullayev

Sumqayıt

4

Emin Rüstəmov

Şamaxı

5

Elgün Dünyamalıyev

Sabah

6

Raul Məmmədov

MOİK

7

Ceyhun Bağırzadə

Şamaxı

8

Əkbər Eyubov

İmişli

9

Ayxan Süleymanlı

Sumqayıt

10

Hacıəli Şirəliyev

Şamaxı

11

Sənan Muradlı

Şamaxı

12

Eşqin Əhmədov

Qəbələ

13

Bilal İsmayılov

MOİK

14

Nuğay Rəşidov

Qəbələ

15

Emil Süleymanov

Şamaxı

16

Hikmət Cəbrayılzadə

Qarabağ

17

Şahin Şahniyarov

Qəbələ

18

Okan Təhmazlı

Şamaxı

19

Elyas Bağci

Herta (Almaniya)

20

Nəriman Axundzadə

Ərzurumspor (Türkiyə)

21

Nahid Əliyev

Şəfa

22

Lorenzo Mezzotero

Sampdoria (İtaliya)

23

Ağadadaş Salyanski

Araz-Naxçıvan

24

Mustafa Kamara

Sent-Trüden (Belçika)

25

Nihad Əhmədzadə

Sumqayıt