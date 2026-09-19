21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-dan məlumat verilib.
Komandaya 25 oyunçu dəvət alıb.
Onların arasında Türkiyənin "Ərzurumspor" klubunda çıxış edən Nəriman Axundzadə də var.
U-21 sentyabrın 25-də evdə Çexiya, sentyabrın 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-da evdə Cəbəllütariqlə üz-üzə gələcək.
N
Adı / Soyadı
Klub
1
Sadiq Məmmədzadə
İmişli
2
Səlim Həşimov
Gəncəbasar
3
Xəyal Fərzullayev
Sumqayıt
4
Emin Rüstəmov
Şamaxı
5
Elgün Dünyamalıyev
Sabah
6
Raul Məmmədov
MOİK
7
Ceyhun Bağırzadə
Şamaxı
8
Əkbər Eyubov
İmişli
9
Ayxan Süleymanlı
Sumqayıt
10
Hacıəli Şirəliyev
Şamaxı
11
Sənan Muradlı
Şamaxı
12
Eşqin Əhmədov
Qəbələ
13
Bilal İsmayılov
MOİK
14
Nuğay Rəşidov
Qəbələ
15
Emil Süleymanov
Şamaxı
16
Hikmət Cəbrayılzadə
Qarabağ
17
Şahin Şahniyarov
Qəbələ
18
Okan Təhmazlı
Şamaxı
19
Elyas Bağci
Herta (Almaniya)
20
Nəriman Axundzadə
Ərzurumspor (Türkiyə)
21
Nahid Əliyev
Şəfa
22
Lorenzo Mezzotero
Sampdoria (İtaliya)
23
Ağadadaş Salyanski
Araz-Naxçıvan
24
Mustafa Kamara
Sent-Trüden (Belçika)
25
Nihad Əhmədzadə
Sumqayıt