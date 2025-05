Ötən il sertifikasiyadan keçən tibb işçilərinin sayı açıqlandı

“2024-cü ildə 18 min 502 tibb işçisi sertifikasiya imtahanında iştirak edib”.

Metbuat.az Qfqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında” və “Dərman vasitələri haqqında” qanunlara təklif edilən dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bildirib.

“2025-ci ilin əvvəlinə ölkədə ümumilikdə 92 min 896 tibb işçisi fəaliyyət göstərir. Onlardan 35 min 233 nəfəri həkim, 57 min 663 nəfəri isə orta tibb işçiləridir. Bu ilin ilk dörd ayında isə 5 min 498 nəfər imtahanlara qatılıb və onların 91%-i ilk cəhddə müvəffəqiyyət qazanıb.

Birinci cəhddə uğursuz olanların 95%-i ikinci imtahandan uğurla keçib”, - deyə nazir bildirib.

