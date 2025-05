Azərbaycan Premyer Liqasında tura üç oyunla start verilir

Misli Premyer Liqasında XXXV tura bu gün start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər üç oyun eyni saatda başlayacaq.

Qarşılaşmalar saat 17:00-da start götürəcək. "Sumqayıt" doğma meydanda "Turan Tovuz"u qəbul edəcək. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 30 xalla doqquzuncu, Tovuz klubu 49 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

"Zirə" evdə "Sabah"la üz-üzə gələcək. "Qartallar" 70 xalla ikinci, qonaqlar 44 xalla beşinci sıradadır.

"Araz-Naxçıvan" isə səfərdə "Şamaxı" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Naxçıvan təmsilçisi 55 xalla üçüncü, meydan sahibləri 36 xalla yeddincidir.

Misli Premyer Liqası

IV dövrə, XXXV tur

17:00. "Sumqayıt" – "Turan Tovuz"

Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Müslüm Əliyev, Alik Yunusov

VAR: Fərid Hacıyev

AVAR: Akif Əmirəli

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

17:00. "Zirə" – "Sabah"

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Vüqar Həsənli

VAR: Əliyar Ağayev

AVAR: Kamran Əliyev

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

17:00. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

Şamaxı şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura mayın 18-də yekun vurulacaq.

