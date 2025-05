Lavrov və Rubio telefonda danışdı

Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov və və ABŞ dövlət katibi Mark Rubio arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, tərəflər Rusiya-Amerika təmaslarının davam etdirilməsi məsələsini müzakirə ediblər .

Lavrov Kiyevin Putinin İstanbul danışıqlarını bərpa etmək təklifini qəbul etməsində Vaşinqtonun müsbət rolunu qeyd edib.

Rubio məhbus mübadiləsinə dair razılaşmaları və tərəflərin atəşkəs üçün öz baxışlarını hazırlamasını alqışlayıb.

