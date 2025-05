İtaliya 2022-ci ildən bəri Ukraynaya silah və sursat tədarükünə təxminən 3 milyard avro xərcləyib.

Metbuat.az “Il Fatto Quotidiano” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın müdafiə naziri Quido Krozetto bildirib.

“2022-ci ilin noyabrından bəri İtaliya Kiyevə silah və sursat üçün 3 milyard avro xərcləyib”, – məlumatda qeyd olunur.

