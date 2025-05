Gəncə sakinin evi uçma təhlükəsindədir - FOTO

2020-ci ildə Gəncə şəhərinə roket atılan zaman qəzalı vəziyyətə düşdüyü iddia edilən evlərdən biri hazırda uçma təhlükəsi altındadır.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə şikayət ünvanlanıb.

Belə ki, Gəncə şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 12-ci döngə, ev 11 ərazisində yerləşən vətəndaş Əhmədova Səyyarəyə məxsus fərdi yaşayış evinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinin raket atəşinə tutulması nəticəsində zərər gördüyü bildirilib. Görüntülərdən də aydın olur ki, hazırda ev çatlarla doludur və uçma riski var. Ev sahibinin bu problemlə bağlı şəhərin İcra Hakimiyyətinə etdiyi müraciətlər də nəticəsiz qalıb.

Metbuat.az olaraq biz də öz növbəmizdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə məsələ ilə bağlı sorğu ünvanladıq.

İcra Hakimiyyətindən sorğumuza verilən cavaba görə, araşdırma zamanı məlum olub ki, vətəndaş Əhmədova Səyyarə Telman qızının Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatına daxil olmuş müraciətində 8 sentyabr 2024-cü il tarixində Gəncə şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində yaşadığı fərdi yaşayış evinə ziyan dəydiyi bildirərək, dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçün müvafiq köməklik göstərilməsi xahiş olunub:

“Müəyyən edilib ki, müvafiq tarixdə Gəncə şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 12-ci döngə, ev 11 ərazisində hiss olunan zəlzələ qeydə alınmayıb. Ümumiyyətlə, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin intensivliyinə görə təsnifatına əsasən, 4 bala qədər (4 bal da daxil olmaqla) zəlzələ daşınmaz əmlaklara hər hansı zərərlə nəticələnmir”.

“Bununla yanaşı, bildirək ki, Gəncə şəhəri N.Nərimanov küçəsi, 12-ci döngə, ev 11 ünvanında yerləşən Səyyarə Əhmədovanın yaşayış evi müvafiq sığorta şirkətində sığortalanıb. Müraciətlə bağlı vətəndaşa izah edilib ki, Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsinin 28.1 maddəsinə əsasən, mülkiyyətçi ona məxsus mənzilin (yaşayış binasının) qəza vəziyyətinə düşməməsi üçün onu vaxtlı-vaxtında əsaslı təmir etmək, mənzil (yaşayış binası) təbii fəlakət və ya mülkiyyətçidən asılı olmayan digər səbəblərdən qəza vəziyyətinə düşdükdə isə onu mümkün olan ən qısa müddət ərzində təmir və bərpa etmək vəzifəsini daşıyır”, - deyə sorğumuza cavabda qeyd olunub.

