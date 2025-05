Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüraliyev Azərbaycanda səfərdədir.

Bu barədə Metbuat.az-a təşkilatdakı mənbə məlumat verib.

Bildirilib ki, Baş katib Bakıya TDT çərçivəsində keçiriləcək tədbir üçün gəlib.

