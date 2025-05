İranın azərbaycanəsilli rejissoru Cəfər Pənahinin "Sadə təsadüf" filmi "Qızıl palma budağı" mükafatına layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatlandırma 78-ci Kann Film Festivalının bağlanış mərasimində baş tutub.

Qeyd edək ki, Pənahi 1960-cı ildə Cənubi Azərbaycanın Miyana şəhərində anadan olub. 1995-ci ildə Pənahinin “Ağ şar” filmi “Kann” kinofestivalında “Qızıl kamera” mükafatını qazanıb. Eyni ildə film Nyu-York tənqidçilərinin “1995-ci ilin ən yaxşı filmləri” siyahısında da yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.