Göldə meyit tapıldı

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Hacıqabul rayonunun Ələtli kəndi ərazisində yerləşən süni göldə bir nəfərin batması barədə məlumat daxil olub və dərhal Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıcları axtarışlara cəlb olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

Axtarışlar nəticəsində göldə batmış 1991-ci il təvəllüdlü Nuriyev Elman Teymurşah oğlunun meyiti suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

