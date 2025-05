Bu şəxslərin cəzası yarıya endirildi - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 175 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib, 25 məhkumun cəza müddəti yarıya endirilib.

Cəzası azaldılanlar arasında yalnız bir nəfər – Məmmədov Raqif Neman oğlu Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. O, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il tarixli hökmü ilə məhkum olunmuşdu.

Qalan 24 nəfər isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Qərar həm hərbi, həm də mülki məhkəmələrin hökmü ilə məhkum olunan şəxsləri əhatə edir.

Cəzası azaldılan şəxslərin siyahısı belədir:

1. Ağayev Adəm Mətləb oğlu, 1980-ci il təvəllüdlü – İmişli Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

2. Ağayev Hafis Bayram oğlu, 1967-ci il təvəllüdlü – Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 8 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

3. Alırzayev Eldəniz Heydər oğlu, 1981-ci il təvəllüdlü – Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

4. Bağırov Abbas Vaqif oğlu, 1983-cü il təvəllüdlü – Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 5 iyul tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

5. Bədəlov Elgün Soltan oğlu, 1987-ci il təvəllüdlü – Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

6. Cəfərli Elgiz Xaliq oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü – Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

7. Cəfərov Anar Məhərrəm oğlu, 1988-ci il təvəllüdlü – Göygöl Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 29 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

8. Cəlilov Vüqar Oktay oğlu, 1981-ci il təvəllüdlü – Şəki Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

9. Əbdülov Asim Qənimət oğlu, 1967-ci il təvəllüdlü – Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

10. Əhmədov Rusif Vasif oğlu, 2002-ci il təvəllüdlü – Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

11. Hacıyev Səxavət Əmrəli oğlu, 1979-cu il təvəllüdlü – Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

12. Haqverdiyev Samir Fərrux oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü – Cəlilabad Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 28 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

13. İbrahimli Fərdi Azər oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü – Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin 2024-cü il 21 may tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

14. İbrahimov Cəsarət Ağalar oğlu, 1986-cı il təvəllüdlü – Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 27 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

15. İbrahimzadə Yaşar İbrahim oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü – Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2015-ci il 11 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

16. İsgəndərova Xalidə İsmixan qızı, 1969-cu il təvəllüdlü – Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

17. İsmayılov Fərhad Rəşid oğlu, 1973-cü il təvəllüdlü – Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 aprel tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

18. Kərimov Ağaməli Xaləddin oğlu, 1998-ci il təvəllüdlü – Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

19. Məmmədov Qismət İsmət oğlu, 1991-ci il təvəllüdlü – Kürdəmir Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

20. Məmmədov Raqif Neman oğlu, 1966-cı il təvəllüdlü – Rusiya Federasiyası vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

21. Məmmədov Sadiq İbrahim oğlu, 1981-ci il təvəllüdlü – Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

22. Məmmədov Samir Abdulla oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü – Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2015-ci il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

23. Məmmədov Zülfü Hidayət oğlu, 1953-cü il təvəllüdlü – Goranboy Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

24. Mirzəyeva Günər Sultan qızı, 1990-cı il təvəllüdlü – Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il 16 iyun tarixli hökmü ilə məhkum olunub;

25. Səbuhi İmran oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü – Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum olunub.

Qeyd edək ki, bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.