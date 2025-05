Prezident bu şəxsləri əfv etdi - ADLAR

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Sərəncam imzalayıb.

Məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:

1.1. Abbasov Dəyanət Allahverdi oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.2. Abbasov Eldar Ələddin oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.3. Abbasov Hüseyn Atəf oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.4. Abbasov Natiq Əşrəf oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.5. Abbasov Sabir İsrafil oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 8 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.6. Abdolvand Ali Papi, 1971-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.7. Abdullayev Abuzər Səfər oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Zərdab Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.8. Agaev Murad, 1985-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 29 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.9. Ağamirov Elbrus Mircəlal oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 24 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.10. Ağammədov Arif Teymur oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 16 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.11. Ağarzayev Fazil Azad oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 17 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.12. Ağayev Elvin Səxavət oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.13. Akifzadə Samir Ələkbər oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.14. Akmad Kaleem Khan Ahmad, 1967-ci ildə anadan olmuş, Pakistan İslam Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.15. Alxasov Maarif Qazəhməd oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 15 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.16. Allahverdiyev Mətləb Yaqub oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.17. Aslanzadə Rəşid Asif oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gədəbəy Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 16 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.18. Babayev Arif Sabir oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 23 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.19. Babayev Elnur Mayıl oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.20. Bağırov Bayram Daşdəmir oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Şəhər Məhkəməsinin 2022-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.21. Bağırov Namiq Namət oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 29 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.22. Bayramov Natiq Vəli oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.23. Bayramov Rüfət Fərman oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2023-cü il 6 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.24. Behrouzi Bostanabad Mohammadreza Aboulfazl, 1975-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 22 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.25. Bəhlulov Sadıq Rafiq oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.26. Bəşirov Fəxrəddin Asif oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 6 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.27. Binyətov Fikrət Eynət oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şamaxı Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 28 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.28. Cavadov Vüqar Firuddin oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 11 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.29. Cavanşirov Hidayət İdris oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.30. Cəfərli Toğrul Fizuli oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2022-ci il 21 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.31. Cəfərov Afiq Saleh oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2022-ci il 19 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.32. Cəfərov Elvin Namiq oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.33. Cəfərov Murad Əsgər oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.34. Cəfərov Murad Taleh oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2023-cü il 7 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.35. Cəfərov Rəhman Yaqub oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.36. Cəfərova Raminə Elbrus qızı, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2021-ci il 23 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.37. Cəlilov Məmmədkərim Ağamöhsüm oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 31 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.38. Clerc Theo Hugo, 1986-cı ildə anadan olmuş, Fransa Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2024-cü il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.39. Daşdəmirli Araz Ayaz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göygöl Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.40. Eminov Əfqan Əsbən oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 2 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.41. Eminov Fərman Kazım oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.42. Eynullayev Xalid Xeyrulla oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.43. Əhədov İsmayıl Hicran oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 8 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.44. Əhmədov Arif Məmməd-Kərim oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2023-cü il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.45. Əkbərov Məzahir Ədalət oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 28 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.46. Ələkbərov Ələkbər Rafiq oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.47. Ələsgərov Elvin Elşən oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Samux Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.48. Əlixanov Sərxan Bəhram oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 1 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.49. Əliyev Aqşin Qasım oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.50. Əliyev Baba Məmməd oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.51. Əliyev Cəlal Elbrus oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2024-cü il 2 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.52. Əliyev Elvin Gündüz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 5 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.53. Əliyev İltifat Rəfi oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.54. Əliyev Mail Məhərrəm oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2022-ci il 8 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.55. Əliyev Murad Qorxmaz oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.56. Əliyev Nəsimi Təzəxan oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 22 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.57. Əliyev Rəhim Gülbala oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.58. Əliyev Rövşən Nəriman oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 4 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.59. Əlmudi Əhmədşah Nurullah oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.60. Əsgərov Mail Süleyman oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 16 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.61. Əsgərov Vasif Ələsgər oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.62. Əzizli Fərid Məhəmməd oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 30 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.63. Gholizadeh Behnam Rahim, 1989-cu ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 15 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.64. Göyüşov Nəbi Məhərrəm oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 8 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.65. Gülməmmədov Ruslan Rafiq oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 29 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.66. Hacıyev İsgəndər Xasay oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 31 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.67. Hacıyev Muraz Rafail oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 28 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.68. Hacıyev Şıxbaba Gülbala oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.69. Hacızadə İbrahim Mətləb oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.70. Hamdanı Behzad Azım, 1985-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 14 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.71. Həkimov Elxan Kərim oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qusar Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 3 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.72. Həmidzadə Mircamal Kamal oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.73. Hənifəyev Rövşən Fazil oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.74. Həsənov Azər Namiq oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 27 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.75. Həsənov Orxan Elçin oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 13 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.76. Həsənov Rəşad Elxan oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2023-cü il 24 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.77. Həsənov Yusif Nadir oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.78. Hümbətov Səhrab Sarı oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 17 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.79. Hüseynov Cabbar Ənvər oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.80. Hüseynov Elçin Ənsər oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.81. Hüseynov Elman Əvəz oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.82. Hüseynov Səməd Zahidağa oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 31 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.83. Hüseynzadə Səmral Vüsal oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 23 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.84. Xalıqov Rəcəb Baladadaş oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 21 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.85. Xapisov Ali Asadulaeviç, 1994-cü ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 21 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.86. Xəlilov İdris Nurazim oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 14 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.87. Xəlilov Rasim Əsildar oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.88. İbişov Mahir Fidayə oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 22 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.89. İbrahimov Pərviz Gülməmməd oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.90. İbrahimov Rəşid Məhəmmədəli oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 4 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.91. İmanov Əlibaba Mirağa oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.92. İsgəndərov Əyyub Saleh oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 12 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.93. İskəndərov Elşən Əzizağa oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.94. İskəndərov Nakif Hidayət oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 8 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.95. İsmayılov Arzu Xanoğlan oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.96. İsmayılov İsmayıl Talıb oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göygöl Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 4 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.97. İsmayılov Pərviz Rahib oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.98. İsrəfilzadə Xəyyam Məhəmməd oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 2 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.99. Kamallı Aynur Hikmət qızı, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 19 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.100. Kazımov Mirismayıl Davud oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2020-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.101. Kazımzadə Yusif Zahir oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 12 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.102. Kərimli Cəlal Abil oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.103. Kərimov İsmayıl İsak oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 27 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.104. Kərimov Mübariz Əli oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 14 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.105. Qabulov Ramazan Süleyman oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağstafa Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 2 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.106. Qaffarzadə Tahir Murad oğlu, 2004-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 25 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.107. Qəfərov Natiq Nurədin oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.108. Qəhrəmanov Azər Ayaz oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 13 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.109. Qəniyeva Nərmin Rəşad qızı, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 1 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.110. Qiyasov Rüfət Ağabək oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 19 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.111. Quliyev Elnur Əzim oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.112. Quliyev Əkbər Nizami oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2023-cü il 11 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.113. Quliyev Fuad Firuddin oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.114. Quliyev Gündüz Mübariz oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.115. Quliyev Mixayıl Vaqif oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 2022-ci il 15 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.116. Quluyev Emin Ələmdar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.117. Qurbanlı Elvin Bahadur oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 29 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.118. Qurbanov Mübariz Firudin oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.119. Mahmudov Orxan Rafiq oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 20 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.120. Mamedov Zülfü Yelmar oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 28 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.121. Məhərrəmov Rəfail Rafiq oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Hacıqabul Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 24 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.122. Məhərrəmova Səadət Babək qızı, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.123. Məmmədəliyev Vüsal Ağaşah oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 29 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.124. Məmmədli Allahverdi Möhsüm oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.125. Məmmədov Cahangir Oruc oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 16 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.126. Məmmədov Elnur Əlixan oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.127. Məmmədov Elşad Elburus oğlu, 2001-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.128. Məmmədov Fariz Həbib oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 5 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.129. Məmmədov İlham Səyyub oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 18 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.130. Məmmədov Qara Mədət oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Şəhər Məhkəməsinin 2023-cü il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.131. Məmmədov Maarif İsa oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Şəhər Məhkəməsinin 2023-cü il 1 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.132. Məmmədov Oqtay Tofiq oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 26 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.133. Məmmədov Ramiz Əyyar oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.134. Məmmədov Vüqar Xanbaba oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 3 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.135. Miriyev Fəqani Ağamirzə oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 31 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.136. Muradov Anar Neymət oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.137. Muradov Orxan Elxan oğlu, 2002-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Hərbi Məhkəməsinin 2021-ci il 3 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.138. Murtuzov İrahim Həbbi oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 21 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.139. Murtuzov Kamran Qeys oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 29 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.140. Musayev Vüsal Rövşən oğlu, 2003-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qax Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.141. Mürsəlov Rəşid İnqilab oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.142. Nağıyev Elşən İldırım oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 5 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.143. Namazov Elyas Hüseyn oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.144. Nəsirov Elşən Nəzir oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 13 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.145. Novruzov Eynulla Əlosman oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.146. Nuriyev Tərlan Sərxan oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göyçay Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.147. Rəcəbi Cavad Rəcəb oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.148. Rəhimov Əkbər Vaqif oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2023-cü il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.149. Rəsulov Nurlan Mədət oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.150. Rəşidov Ataş Nüsrət oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 24 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.151. Rüstəmov Elxan Hüseyn oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 18 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.152. Rzayev Rza Fərhad oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 20 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.153. Sadıqov Nicat İlham oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.154. Salamov Ruslan Samir oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sabirabad Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 22 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.155. Salıaev Nail, 1990-cı ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 16 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.156. Səfərəliyev Fərman Akif oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.157. Səfərov Elsevər Seyran oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 13 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.158. Soltanov Sərdar Rasim oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 20 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.159. Sultanlı Fərid Afiq oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.160. Sultanov Sənan Fəxrəddin oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.161. Süleymanov Vüsal Oktay oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 12 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.162. Şah Nəsrət Şahyar Mat, 1988-ci ildə anadan olmuş, Pakistan İslam Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 29 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.163. Şahbazov Hüseyn Güləhməd oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 4 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.164. Şirəliyev Radil Dostəli oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.165. Şirinov Elşad Bayram oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.166. Tağıyev Emin Məmmədağa oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Zərdab Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.167. Tarverdiyev Asif Baxtiyar oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.168. Uğur Erkan, 1983-cü ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2024-cü il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.169. Vahidov Bəylər Məhərrəm oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 18 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.170. Yusifov Aydın Samir oğlu, 2002-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.171. Yusifov Feyruz Bəhlul oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.172. Zeynalov Bəhruz Elbrus oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 30 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.173. Zeynalov Vüsal Zakir oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 1 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.174. Zərbalıyev Murad Hökümağa oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 24 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

1.175. Zərbiyev Hamlet Adil oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

2. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılsın:

2.1. Ağayev Adəm Mətləb oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İmişli Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.2. Ağayev Hafis Bayram oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 8 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.3. Alırzayev Eldəniz Heydər oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.4. Bağırov Abbas Vaqif oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 5 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.5. Bədəlov Elgün Soltan oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.6. Cəfərli Elgiz Xaliq oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.7. Cəfərov Anar Məhərrəm oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göygöl Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 29 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.8. Cəlilov Vüqar Oktay oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.9. Əbdülov Asim Qənimət oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.10. Əhmədov Rusif Vasif oğlu, 2002-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.11. Hacıyev Səxavət Əmrəli oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.12. Haqverdiyev Samir Fərrux oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 28 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.13. İbrahimli Fərdi Azər oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin 2024-cü il 21 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.14. İbrahimov Cəsarət Ağalar oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 27 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.15. İbrahimzadə Yaşar İbrahim oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2015-ci il 11 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.16. İsgəndərova Xalidə İsmixan qızı, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.17. İsmayılov Fərhad Rəşid oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.18. Kərimov Ağaməli Xaləddin oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.19. Məmmədov Qismət İsmət oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 26 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.20. Məmmədov Raqif Neman oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.21. Məmmədov Sadiq İbrahim oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.22. Məmmədov Samir Abdulla oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2015-ci il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.23. Məmmədov Zülfü Hidayət oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.24. Mirzəyeva Günər Sultan qızı, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il 16 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

2.25. Səbuhi İmran oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

3. Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 10 fevral tarixli hökmü ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş və cəzası şərti tətbiq edilmiş, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Məmmədov Eldəniz Əli oğlu cəzadan azad edilsin.

4. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzalarının çəkilməsi təxirə salınmış aşağıdakı şəxslər cəzadan azad edilsinlər:

4.1. Heydərova Güney Aleksandr qızı, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 12 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

4.2. Məlikova Aygün Cəbil qızı, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 10 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

5. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:

5.1. Baxışov Paşa Baxış oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.2. Bayramov Asəf Cəlil oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şirvan Şəhər Məhkəməsinin 2024-cü il 11 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.3. Bayramov Xasməmməd Bəylər oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İmişli Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.4. Əhmədov Röyal Ziyəddin oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 20 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.5. Əliyev Səbuhi Camal oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2024-cü il 14 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.6. Qasımov Qalib Əli oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.7. Quluyev Namiq Fazil oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 5 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.8. Məmmədov Ramil Ramiz oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Neftçala Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 21 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.9. Şükürov Rövşən Süleyman oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 23 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

5.10. Tərlanov Nurlan Mülküşah oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

6. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılsın:

6.1. Babayev Elvin Şamil oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 4 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

6.2. Səlimov Elvin Faiq oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 10 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

7. İslah işləri cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:

7.1. Alışov Ceyhun Natiq oğlu, 2003-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2023-cü il 31 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

7.2. İbrahimli İsmət Zülfüqar oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

7.3. Kazımov Xudaverdi Urşan oğlu, 1944-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;

7.4. Qasımova Gülarə Mahmud qızı, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

8. Gədəbəy Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 6 may tarixli hökmü ilə cərimə cəzasına məhkum edilmiş, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qasımov Müsaməddin Əmiraslan oğlu cəzadan azad edilsin.

9. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

