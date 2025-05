Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında” sərəncam Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 2 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində də icra olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncam bu Cəzaçəkmə Müəssisəsində cəza çəkən ümumilikdə 17 nəfərə şamil olunub.

