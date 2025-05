Xaçmazda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Gəndob-Yalama yolunun Xaçmaz rayonunun Çinartala kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

"Mercedes" markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində maşında olan sərnişin, Xaçmazın Qusarçay kənd sakini 21 yaşlı Məmmədov Araz Etibar oğlu aldığı xəsarətlərdən ölüb.

Avtomobildə olan digər 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

