Ronaldo və Messi yenidən bir arada - Tarix təkrarlanır

Portuqaliyalı ulduz Kriştiano Ronaldo "Əl-Nəssr" klubundan ayrılmaq barədə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu ABŞ-da keçiriləcək FIFA Klublararası Dünya Çempionatında iştirak edəcək komandaya transfer ola bilər. "The Telegraph"da dərc edilən xəbərə görə, Ronaldo klubunu dəyişməsi ilə bağlı danışıqlar aparır.

Qeyd edək ki, FİFA prezidenti Canni İnfantino da açıqlamasında, "Ronaldo Klublararası Dünya Çempionatında iştirak edə bilər. Bəzi klublarla danışıqlar gedir" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun " Əl-Hilal" klubuna transfer olacağı ilə bağlı iddialar var. "Əl-Hilal" klubu FIFA Klublararası Dünya Çempionatında iştirak edəcək. Transfer reallaşarsa, Ronaldo "İnter Mayami" klubu ilə turnirdə iştirak edəcək Lionel Messi ilə bir araya gələ bilər.

