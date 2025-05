Sonuncu zəvvar qrupları Həccə bu gün yola düşürlər

Bu gün Azərbaycandan Həcc ziyarətinə yollanan yeddinci, yəni sonuncu zəvvar qrupları yola düşəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, unu Teleqraf -a açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr şöbəsinin müdiri və Həcc Elektron Sistem rəhbəri Vüsal Cahangiri bildirib.

Onun sözlərinə görə, zəvvarları aparan təyyarə bu gün saat 11:00-da Heydər Əliyev Beynəlxalq Aerportundan havaya qalxacaq.

Qeyd edək ki, bu il Həcc ziyarətinə 1250 azərbaycanlı zəvvar gedir. Bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 5 950 ABŞ dolları təşkil edir. Ziyarət vahid formada təşkil olunub və hava nəqliyyatı ilə həyata keçirilir.



