Saat 10:00-da bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Hacıqabul rayonunun altı kəndində 1 545 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Salyan Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilb ki, "Muğan Kənd" ölçü qovşağından qidalanan, diametri 225 mm PE ortatəzyiqli yeraltı qaz xəttində kipliyin sınağı məqsədilə əlaqədar iyunun 5-də saat 10:00-dan etibarən sınaq işləri başa çatanadək Hacıqabul rayonunun Paşalı-1, Paşalı-2, Cəngən, Tava, Tağlı, Qubalı kəndlərində (1 545 abonent) qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

