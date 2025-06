Əmtəə bazarlarında təbii qaz fyuçerslərinin qiyməti 1 mln. BTU-ya görə (British thermal unit – Britaniya istilik vahidi) 2,91 faiz bahalaşaraq 3.7840 ABŞ dollarına bərabər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Niderlandın "Title Transfer Facility"də (TTF) qazın meqavat-saatının dəyəri 0,34% azalıb. Beləliklə, qazın meqavat-saatı 36.52avro olub.

