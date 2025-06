Almaniya savaşa hazırlıq görür? - Tarix verdilər

Almaniya Rusiyadan mümkün hücuma qarşı tunelləri və metro stansiyalarını bomba təhlükəsinə qarşı dayanıqlı etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, alman rəsmiləri "Avropada böyük müharibə riskindən" narahat olduqlarını açıqlayıblar.

Rusiya-Ukrayna müharibəsində gərginliyin dünyanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq səngiməməsi Avropada böyük qorxu yaradıb.Almaniya Ukraynadan sonra növbəti olacağını düşünən Avropanın ən riskli ölkəsidir.

Bu yaxınlarda Rusiyada “Ən böyük təhlükə yaradan ölkələr” mövzusunda keçirilən sorğuda birinci yerdə ABŞ deyil, Almaniya qərarlaşıb. Almanlar da bu vəziyyətdən xəbərdardırlar və hərəkətlərini davam etdirirlər.

NTV-də yayımlanan xəbərə görə, Mülki Müdafiə və Fəlakətlərə Yardım Federal İdarəsinin (BBK) rəhbəri Ralf Tisler ölkəsinin qarşıdakı 4 il ərzində Rusiyadan gələcək hücuma hazır olması lazım olduğunu bildirib.

Tisler deyib ki, Avropanın ən böyük iqtisadiyyatı münaqişə reallığına oyanmalıdır və Almaniya indiki vəziyyətdə kifayət qədər hazırlıqlı deyil.

“Süddeutsche Zeitung” nəşrinə danışan Tiesler deyib: "Uzun müddət Almaniyada müharibənin hazırlaşmalı olduğumuz bir ssenari olmadığına dair geniş bir inanc var idi. Bu dəyişdi. Biz Avropada böyük təcavüzkar müharibə riskindən narahatıq".

Tiesler tunellərin, metro stansiyalarının, yeraltı qarajların, avtomobil dayanacaqlarının və ictimai binaların zirzəmilərinin müəyyən edilərək qorunan sığınacaqlara çevrilməsinə, tezliklə 1 milyon insan üçün yer yaradılmasına çağırıb. O bildirib ki, onun ofisi yayın sonuna qədər geniş plan təqdim edəcək.

O, əlavə edib ki, ölkə zamanla yarışdadır və yeni sığınacaqların tikintisinə bel bağlamaq kifayət deyil.

"The Guardian"a görə, Almaniyanın 2000-ə yaxın bunkerindən və Soyuq Müharibə kameralarından yalnız 580-i işləyir və əksəriyyətinin milyonlarla avro dəyərində təmirə ehtiyacı var.

Bildirilir ki, bunlar yalnız 480 min nəfəri, yəni Almaniya əhalisinin yarısını qəbul edə bilər. Əksinə, BBK bəyan edib ki, Finlandiyada 50 min mühafizə otağı var ki, bu da 4,8 milyon insan və ya əhalinin 85 faizi üçün kifayət qədər yerə uyğundur.

Hökumət planların zəruri olduğunu etiraf edir, lakin hələ də rəsmi olaraq maliyyə ayırmayıb. Almaniyanın milyardlarla dolları orduya, tank və ləvazimatların daşınması üçün körpülər və yollar kimi həyati vacib infrastruktura və mülki müdafiəyə böyük xərclərə imkan verəcəyi gözlənilir.

