ABŞ-nin Tennessi ştatında göyərtəsində ən azı 16 nəfərin olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, təyyarə Neşvil şəhərindən təxminən 100 kilometr aralıda qəzaya uğrayıb.

Bir neçə zərərçəkən təyyarə ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

İlkin hesablamalara görə, təyyarədə 16-20 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.