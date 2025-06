Naxçıvan Muxtar Respublikasında iyunun 1-nə aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,5 faiz artaraq 21 min 83 olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, hesabat dövründə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 13,6 faiz artıb və 575 təşkil edib.

Aktiv obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayı isə 6,1 faiz artaraq 6 min 60 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.