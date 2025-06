"2023-cü il oktyabrın 7-dən bu yana Qəzza zolağında İsrail tərəfindən öldürülən jurnalistlərin sayı 227-yə çatıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qətərin "Al-Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.

Kanal onlarla jurnalistin yaralandığını da açıqlayıb.

